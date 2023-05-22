الثاني خلال ساعات.. زلزال قوي يضرب سواحل كاليفورنيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، سواحل شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن مركز الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، امس الأحد، وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 301 كيلومترًا غرب مدينة تشيكو التي يبلغ عدد سكانها 121 ألف نسمة و 97 كيلومترًا جنوب غرب مدينة فورتونا التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة.

وأشار إلي أن الزلزال وقع علي عمق 12 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

