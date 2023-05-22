انطلاق ماراثون امتحانات الترم الثاني بالجامعات الأسبوع المقبل.. وهذه إجراءات الاعتذار عن الحضور

عميد الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة:

الامتحانات تبدأ الاسبوع القادم وتنتهي قبل عيد الأضحى

عميد زراعة القاهرة:

نحرص على توفير جميع وسائل الراحة للطلاب

7 حالات للاعتذار عن الامتحانات

ينطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات للعام الدراسي 2022/2023، خلال الأسبوع الجاري من شهر مايو، حيث أنهت الجامعات المصرية استعداداتها لاستقبال الطلاب وخوض امتحانات نهاية العام الدراسي، وفي هذا التقرير نستعرض بعض استعدادات الجامعات المصرية للامتحانات.

قرر المجلس الأعلى للجامعات، في وقت سابق، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 في جميع كليات وجامعات مصر في شهر يونيو المقبل.

ووجه المجلس الجامعة بمنع إجازات أعضاء هيئة التدريس خلال الامتحانات وتواجدهم داخل كافة قاعة الامتحانات واعمال الكنترول بالكليات المختلفة، وشدد على ضرورة وضع الامتحانات وتوزع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال الدكتور محمود السعيد، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجارى وانه قد تم وضع الجداول وإعلانه للطلاب وتنتهى الاختبارات يوم 24 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك.

واضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى تعقد حضوريا بالكلية داخل قاعات ومعامل الكلية وانه تم الانتهاء من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحانات وتجهيزها وكل أستاذ مادة مسئول عن مادته بداية من التصوير والتوزيع والتسليم طبقا للنظام المعمول به.

بينما أكد الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، على أن أن الكلية اعتمدت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/2023، كما تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب إلكترونيا.

واشار عبد السلام انه من المقرر أن تبدأ الامتحانات 29 مايو، مشيرا إلى أنه عقد الامتحانات سيكون حضوريا بالكلية داخل القاعات المخصصة للاختبارات بالكلية.

واضاف عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الكلية تحرص علي توفير جميع وسائل الراحة للطلاب لأداء الطلاب الاختبارات بدون أى مشاكل تؤثر على سير عملية الامتحانات وانه قد تم اجراء مراجعة لقاعات الامتحانات والمدرجات التى سيؤدى الطلاب بها الامتحانات وذلك لعمل الصيانة اللازمة سواء لمقاعد الطلاب أو وسائل التهوية بالقاعات.

وقال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، لطلاب الكلية بالفرق الدراسية الأربعة تنطلق بداية مع يوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري حضوريا بالكلية.

وأوضح بلبولة، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أنه يجب علي الطلاب الالتزام بموعد الامتحان، لأنه لن يسمح بدخول الطلاب بعد بدء الامتحان إلا في حدود عشر دقائق، مشيرا إلى أنه قد تم تقسيم طلاب الفرق الرابعة إلي مجموعتين لتقليل الكثافات وأنه لن يسمح لطلاب المجموعة الأولى (بالنسبة للفرقة الرابعة) تأدية الامتحان مع طلاب المجموعة الثانية.

إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحان

وعلى جانب آخر أعلنت الكليات تطبيق نص الفقرة الثالثة من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن الاعتذارات عن أداء الامتحانات.