تشعر كل سيدة بالتوتر؛ في أثناء انتظارها للحمل، كما ارتبط خطر الحمل بمستوى الإجهاد اليومي الذي تعاني منه النساء لذلك نكشف عن أفضل الطرق لمحاولة تقليل هذا التوتر .

وفقا لما نشره موقع هيلثي، قد يعاني الأزواج من الإجهاد بسبب الجماع المتكرر وفي الوقت المناسب أثناء محاولة الحمل يمكن أن تكون عملية محاولة الحمل في نهاية المطاف مرهقة لمعظم الأزواج ، وعادة ما يكون سبب هذا التوتر هو الفشل في الحمل بعد عدة أشهر من المحاولة .

من المحتمل أن يكون الضغط الناتج عن محاولة إنجاب طفل يسهم في العقم ، ولكن قد يكون أيضًا بسيطًا مثل عدم معرفة وقت ممارسة الجنس ، وهذا هو السبب في أن إجراء اختبار الإباضة قد يكون مفيدًا.

هل هناك طريقة لتقليل توتري أثناء محاولة الإنجاب؟

قد لا يؤدي تقليل التوتر في حياتك أثناء متابعة علاج الخصوبة إلى الحمل في حد ذاته/ ومع ذلك ، يمكنك تحسين صحتك العامة من خلال تطوير استراتيجيات أفضل للتعامل مع الإجهاد المرتبط بتشخيص وعلاج العقم.

تتضمن بعض الطرق الأكثر شيوعًا الموصى بها لمرضى الخصوبة لتقليل التوتر : العلاج بالإبر التمارين الهوائية ، والتأمل ، والمشي ، واليوغا ، إلخ.