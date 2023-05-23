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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفرق ملي .. تعرفي على سر نجاح شربات القطايف

شربات القطايف
شربات القطايف

تقع أغلب السيدات فى خطأ تحضير شربات القطايف ويرجع ذلك لعدد من الأسباب لذلك نكشف عن طريقة تحضير شربات القطايف.

كشفت الشيف أميمة عثمان عن سر عمل شربات الحلويات والقطايف، ليخرج بلون ذهبي وقوام مضبوط . 


وقالت للحفاظ على قرمشة القطايف اللذيذة هناك عوامل أدت إلى ذلك من هذه العوامل هو طريقة عمل شربات القطايف الكثيف حتى يُعطيكِ هذا الطعم المُميز ومقاديره كالآتي :


المقادير لعمل شربات القطايف 


لعمل الشربات الكثيف نحتاج إلى :


2 كوب من السكر الأبيض
كوب من الماء
ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة
عصره ليمون
ملعقة كبيرة من السمنة البلدي 

 

طريقة عمل الشربات 

ترفع المقادير على النار وعند الغليان يحسب 5 دقائق ويرفع من على النار.

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