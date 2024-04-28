أمين عام أوبك يكشف عن هدف المنظمة البعيد في سوق النفط

قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن هدف أوبك بلس هو الحفاظ على استقرار السوق النفطي، وفق ما ذكرت الشرق بلومبيرج.

وأشار الغيص الى ان الهدف الممتد المدى يتمثل في تشجيع الاستثمار في الصناعة النفطية الذي لا يتحقق إلا بوجود مثل هذا الاستقرار.

وأوضح أنه ليس فقط دول أوبك تتحدث عن أهمية الاستثمار بجميع أنواع الطاقة، وواصفاً سيناريو وكالة الطاقة الدولية باستغناء العالم عن النفط بأنه "خيالي".

وذكر على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، أن أوبك لديها حوار مع الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة للحفاظ على استقرار الأسواق، منوّهاً بإشادة البنك الفيدرالي بمساهمة أوبك في خفض تقلبات الأسعار.

أشار الغيض إلى أن العالم في نمو اقتصادي وسكاني مستمر، ويحتاج إلى كافة أنواع الطاقة بالتوازي مع خفض الانبعاثات، وهناك الكثير من الحلول التكنولوجية القادرة على تحقيق ذلك.

