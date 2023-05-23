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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تستضيف المعرض الجماعي للجرافيك لفنون جميلة المنصورة

صدى البلد

تستضيف جامعة حلوان المعرض الجماعى "طبعة فنية ٢" لشباب فناني الجرافيك من الفنون الجميلة جامعة المنصورة، وذلك غدا الأربعاء، بقاعة الفسطاط، بمتحف الفن المعاصر، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.


وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - اهتمام جامعة حلوان بالتعاون مع الجامعات الأخرى مما يساهم في تبادل الخبرات والمهارات، مضيفاً أن جامعة حلوان هي جامعة فنون في الأساس وتحتوي على أعرق الكليات الفنية على مستوى الوطن العربي.


يفتتح المعرض الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة ومستشار رئيس الجامعة للفنون، والفنان سامح إسماعيل المقيِّم الفنى لمتحف الفن المعاصر، والدكتور محمد نبيل عبد السلام منظم المعرض.

المعرض الجماعي لشباب فناني الجرافيك بجامعة المنصورة
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل السيد قنديل رئيس جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

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