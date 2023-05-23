عمر عصر يفوز على بطل كازاخستان ويتأهل لدور الـ32 ببطولة العالم لتنس الطاولة

حسم عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة تأهله لدور الـ 32 بمنافسات بطولة العالم لتنس الطاولة المقامة بجنوب إفريقيا .

وفاز عمر عصر على كيريل غيراسيمينكو الكازاخستاني بنتيجة 4-2 ويتأهل إلى دور الـ 32 من بطولة العالم لتنس الطاولة ويواصل تقدمه بخطى ثابتة نحو الميدالية.

وكان عمر عصر تأهل للدور الثاني بعد أن تغلب على لاعب الإكوادور ألبرت مينو بنتيجة الأشواط 4-3 بعد مباراة ماراثونية ليتأهل للدور الثاني .

وجاءت نتيجة الأشواط 9-11 و 11-7 و 7-11 و 11-8 و 11-9 و 15-13.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم كل من : عمر عصر وأحمد صالح ومحمد البيلي وخالد عصر ومحمد شومان، في منافسات السيدات تشارك هنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي وآلاء يحيى ودينا مشرف.

وعلى صعيد الزوجي فيشارك كل من محمد البيلي ومحمد شومان بالإضافة إلى أحمد صالح وخالد عصر على صعيد زوجي الرجال فيما تشارك هنا جودة رفقة الاء يحيى بالإضافة إلى الزوجي المكون من مريم الهضيبي ويسرا حلمي في زوجي السيدات.

وشارك أبطال مصر مؤخرا في بطولة كأس إفريقيا لتنس الطاولة بكينيا، حيث فازت هنا جودة، بكأس إفريقيا للسيدات، بعد الفوز على دينا مشرف في المباراة النهائية 4/3 بمنافسات فردي السيدات.