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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. مسابقة فنية للنشء في الرسم الحر بمركز التنمية الشبابية بدسوق

مسابقة فنية في كفر
مسابقة فنية في كفر الشيخ

نظم مركز التنمية الشبابية بدسوق بمحافطة كفر الشيخ، المسابقة الفنية للرسم الحر للنشء بمشاركة 20 طليعاً من أعضاء المركز.

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يأتي هذا ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التي تنظمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقات الإبداعية للطفل تمنحه الفرصة للتعبير عن مواهبه الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء دون توجيه أو تحجيم لإبداعه، لافتاً إلى أن الورش الفنية مناخ مناسب للاطلاع على الخطوط الفنية الأحدث.

 

 وأشار إلى اعتزام المديرية تكثيف البرامج والفعاليات خلال الفترة المقبلة تزامنا مع بدء الإجازة الصيفية للنشء والشباب وتقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية والتثقيفية والرياضية المنفذة بمراكز الشباب والأندية الرياضية.
 

أقيمت المسابقة الفنية للطلائع بمركز التنمية الشبابية بدسوق، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، محمد مرسى مدير إدارة شباب دسوق ومتابعة إبراهيم عبد الستار مدير المركز تنفيذ سمر بشر المشرف الفني بمركز التنمية الشبابية.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المعسكر التدريبي

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