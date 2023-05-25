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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مخلفات الهدم تشوه منطقة كورنيش الوراق.. والأهالي يطالبون برفعها

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين سكان منطقة الكورنيش الجديد بالوراق التابعة لمحافظة الجيزة بسبب انتشار مخلفات الهدم بالطريق منذ فترة طويلة دون رفعها.

وقال وسام محمد في رسالة بعث بها لخدمة “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد: نعاني نحن سكان الكورنيش الجديد بحي الوراق وبجوار قسم الوراق من انتشار مخلفات الهدم ما تتسبب في إعاقة الطريق بالإضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

وأضاف : تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرفع ناتج الردم لكن دون اى استجابة من مسئولى الحى للأهالى .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01284417577
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إعاقة الطريق الكورنيش الجديد بالوراق المظهر الحضاري انتشار مخلفات الهدم قسم الوراق

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