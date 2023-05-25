حدث ليلا | صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره .. أمطار رعدية على 3 مناطق

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حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

الأرقام القياسية تعرفه جيدًا، والألقاب الفردية تدرك قيمته، والجماهير الحمراء لن تنسى، كيف جاء محمد صلاح الفرعون الصغير، ليتُوج في سنوات قليلة ملكًا على عروش الريدز.

محمد صلاح الذي حقق مع ليفربول انجازات لم تتحقق للنادي منذ 30 عامًا، بات اليوم مع فريقه بين قاب قوسين من الرحيل.



سميرة عبد العزيز تفصح عن سبب خلافها مع محمد رمضان

عبرت الفنانة سميرة عبد العزيز عن إنزعاجها بتغير الفن حاليا عن الزمن الجميل، منوهة إلى أنه أصبح هناك استهتار بالفن وغياب التقدير والأعمال التي تفيد الفن، و أنها ترى أن الفن يجب أن يخدم الشعب المصري و البلد، وقالت: " الناس تهتم بالفن اللي يناقش المشكلات الأسرية أو الاجتماعية .. مش بتهتم بالتهريج".



أمطار رعدية على 3 مناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الخميس 25 مايو، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقي الانحاء.



انخفاض كبير .. شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين |فيديو

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة يبلغ 78 جنيه، و سعر كرتونة البيض الأحمر 85 جنيه، مضيفاً أن الحد الأدنى لسعر كرتونة البيض الأبيض يصل إلى 83 جنيه للمستهلك، و الحد الأقصى لسعر كرتونه البيض الأبيض 90 جنيه .



كارثية.. قرار عاجل للإسماعيلي بعد الخروج من كأس مصر على يد النجوم

أكد محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المكلفة بنادي الإسماعيلي، أن خسارة الفريق اليوم أمام النجوم في الإسماعيلية، صعب للغاية على الجماهير والإدارة.



البابا تواضروس يترأس قداس عيد الصعود في كنيسة العذراء بفيينا.. اليوم

يرأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، قداس عيد الصعود في كنيسة العذراء المنتصرة في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة وأقباط مصر في النمسا.



أحمد موسى يشيد بتوجيه الرئيس السيسي لمنح بغدودة منحة للتدريب

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للأكاديمية الوطنية للتدريب بمنح المصارع المصري أحمد بغدودة، لاعب المصارعة المصرية، منحة للتدريب والتأهيل.



قاتل عروس إمبابة: طمعت في جمالها ورفضت تخون جوزها معايا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لقتل عجوز عروس جارته بعد 3 اشهر فقط من زواجها بعدما رفضت معاشرته في الحرام حيث استغل غياب زوجها عن المنزل واقتحم الشقة محاولا اقامة علاقة اثمة معها وعندما رفضت وحاولت الاستغاثة أنهى حياتها.



خبر الموسم .. مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة برغبة كولر ضم نجم بيراميدز

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل جديدة في موسم الانتقالات الصيفية للنادي الأهلي.

