انخفاض كبير .. شعبة الدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين|فيديو

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة يبلغ 78 جنيه، و سعر كرتونة البيض الأحمر 85 جنيه، مضيفاً أن الحد الأدنى لسعر كرتونة البيض الأبيض يصل إلى 83 جنيه للمستهلك، و الحد الأقصى لسعر كرتونه البيض الأبيض 90 جنيه .

شعبة الدواجن: إنخفاض كبير للغاية في أسعار البيض



وأضاف "عبدالعزيز السيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك إنخفاض كبير للغاية في أسعار البيض، وسببه زيادة الإنتاج وليس إنخفاض تكلفة الإنتاج.

وتابع رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، قائلاً:" أسعار الأعلاف إنخفضت من 30 ألف إلى 24 ألف، و سعر الدواجن ثابت منذ أسبوع، حيث يتراوح سعر كيلو الدواجن من 62 إلى 64 جنيه، و يباع بحد أقصى بـ70 جنيه".