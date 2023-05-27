لوعندك التوتر عالى .. إليك 19 نوع طعام للسعادة والاسترخاء

يعد التوتر من أخطر الأشياء التى تعطل حياة الفرد وتدمر صحته النفسية والجسدية هذا بالإضافة إلى أنه من أخطر أسباب فشل الطلاب فى الدراسة.



ووفقا لموقع “health” تساعد بعض الأطعمة في استقرار نسبة السكر في الدم وقد تقلل من التوتر.

الخضروات الورقية



الخضروات الورقية مثل السبانخ تحتوي على حمض الفوليك ، الذي ينتج الدوبامين ، وهو مادة كيميائية تحفز المتعة في الدماغ ، مما يساعدك على الحفاظ على الهدوء .

الأعشاب البحرية



السوشي و الأعشاب البحرية الملتفة حول لفائف التونة الحارة لها فوائد إضافية لتخفيف التوتر ومصدرًا ممتازًا لليود الغذائي.

البنجر



يحتوي البنجر على نسبة عالية من حمض الفوليك ، وهو فيتامين يمكن أن يلعب دورًا في تخفيف التوتر ويوفر كوب واحد من البنجر أكثر من 30٪ من حمض الفوليك اللازم يوميًا ويحمى من التعب العقلي ، والنسيان ، والارتباك ، والأرق ويمكن للعديد من الأدوية الشائعة أن تستنفد إمداد الجسم بحمض الفوليك ، بما في ذلك الأدوية الخافضة للكوليسترول ، والأدوية المضادة للالتهابات ، وأدوية السكري ، وحبوب منع الحمل.

توت

مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية الموجودة في التوت تحارب في الدفاع عنك، مما يساعد على تحسين استجابة جسمك للتوتر وأن الأشخاص الذين يتناولون التوت الأزرق يعانون من زيادة في الخلايا القاتلة الطبيعية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا حيويًا في المناعة ،



البرتقال

أدرك الباحثون أن فيتامين سي يلعب دورًا في استجابة الجسم للتوتر ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في مجلة أمراض الصدر بالإضافة إلى دعم الوظيفة المناعية التي يمكن أن تضعف بسبب الإجهاد فإن هذه المغذيات الأساسية تساعد على تقليل مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول ويمكن أن تشمل التعب ، وضباب الدماغ ، وزيادة الشهية ، وزيادة الوزن ، وخاصة دهون البطن."

المحار



يُعرف المحار بأنه مثير للشهوة لكن محتواه العالي من الزنك يجعله يقلل من استجابة الجسم للتوتر والقلق.

سمك السالمون



يؤدي الإجهاد العصبي إلى زيادة مستويات هرمونات القلق مثل الأدرينالين والكورتيزول وأحماض أوميجا 3 الدهنية في السلمون لها خصائص مضادة للالتهابات وتحفز التربتوفان مما يساعد فى علاج الآثار السلبية لهرمونات التوتر وإنتاج مادة السيروتونين التي تنظم الجوع ومشاعر السعادة والرفاهية"

تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان المكسرات والبذور والتوفو والأسماك والعدس والشوفان والفاصوليا والبيض.

بيض



البيض الكامل هو أحد المصادر الطبيعية القليلة لفيتامين د الذي يعمل على تحسين وظيفة المناعة ، ومكافحة الالتهاب ، وتنظيم الحالة المزاجية بما في ذلك الحد من أعراض الاكتئاب والقلق والمزاج

الزبادي



قد يبدو الأمر غريبًا ، إلا أن البكتيريا الموجودة في أمعائك قد تساهم في الإجهاد ويتواصل الدماغ والأمعاء عبر المواد الكيميائية للجسم وقد تؤثر بكتيريا الأمعاء على السلوك والعاطفة وانخفاض في حالة المزاج الاكتئابي ، والغضب ، والتعب ، وتحسن نوعية النوم.

الزبادي

لبن



يعد الحليب المدعم مصدرًا ممتازًا لفيتامين د ، والذي يُعتقد أنه يعزز السعادة ووجودت الابحاث ان هناك ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين د وزيادة خطر الإصابة بالذعر والاكتئاب بين 5966 رجلاً وامرأة.

الكاجو



تحتوي أونصة واحدة من هذا على 1.6 ملليجرام من الزنك والاستخدام المنتظم لمكملات الفيتامينات والمعادن قد يحسن القلق لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا.

فستق



عندما يكون لديك حلقة مستمرة من الأفكار السلبية تدور في ذهنك ، فإن القيام بشيء متكرر بيديك قد يساعد في إسكات حديثك الداخلي. فكر في حياكة الخبز أو عجنه - أو حتى تقشير المكسرات مثل الفستق أو الفول السوداني وقد يقلل تناول الفستق من الإجهاد الحاد عن طريق خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

بذور



تعد بذور الشيا وبذور اليقطين من المصادر الرائعة للمغنيسيوم مثل الخضار الورقية واللبن والمكسرات والأسماك وقد يساعد تناول هذا المعدن في تنظيم المشاعر ولقد ثبت أن المغنيسيوم يساعد في تخفيف الاكتئاب والتعب والتهيج و مكافحة أعراض الدورة الشهرية ، بما في ذلك التشنجات واحتباس الماء

فوائد اللب



دقيق الشوفان



يمكن أن يتسبب الإجهاد في ارتفاع نسبة السكر في الدم ، لذا فإن الكربوهيدرات المعقدة مثل دقيق الشوفان لن تساهم في الارتفاع المحتمل بالفعل في نسبة الجلوكوز في الدم."



الشوكولاته الداكنة

وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 في المجلة الدولية للعلوم الصحية ، فإن تناول 40 جرامًا (جم) من الشوكولاتة الداكنة والحليب يوميًا خلال فترة أسبوعين قلل من التوتر لدى الأفراد في الدراسة.

شاي أخضر



الشاي الأخضر هو بديل رائع للقهوة ولن يمنحك التوتر الناتج عن الكافيين مثل فنجان القهوة و أن تناول مكمل من 200 إلى 400 ملليجرام من الثيانين يوميًا يقلل من التوتر والقلق لدى الأشخاص المعرضين لظروف مرهقة.

الشاي الأخضر



البابونج



تناول شاي البابونج قبل النوم إذا كنت تبحث حقًا عن الاسترخاء فهذا الشاي المفضل هو وسيلة صحية للاسترخاء والحصول على نوم هانئ أثناء تواجدك فيه ولقد ثبت أن البابونج يعزز النوم ، بما في ذلك تعزيز الاسترخاء والنعاس ، وتحسين نوعية النوم



كركم



أضف الكركم إلى أطباقك للحصول على دفعة إضافية من العناصر الغذائية التي تشعرك بالراحة ومن المعروف أن الكركمين يحفز هرمونات الشعور بالسعادة في أجسامنا ، مثل السيروتونين والدوبامين.