توك شو| نداء عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية.. مفاجأة في سعر البيض وأمطار رعدية وسيول على عدة مناطق

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

62 جنيها.. تراجع الدواجن | ومفاجأة في سعر البيض

زف ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بشرى سارة عن أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية .



عمرو مصطفى: سأتبرع بتعويضات بيع ألحاني دون علمي لـ تحيا مصر

أكد الملحن عمرو مصطفى، أن حقوق ألحانه تم تحويلها إلى مهرجانات دون علمه وسيحصل على حقوقه من هذه الألحان ويتبرع بها لصندوق تحيا مصر، قائلا: "المغنيين بتوع المهرجانات بيخدوا ألحاني يغنوها في مهرجاناتهم ومش بيكتبوا عليها اسمي".



شعبة الذهب : السوشيال ميديا دورها كبير في شائعات بشأن أسعار المعدن الأصفر

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن السبب في زيادة أسعار الذهب في الفترة السابقة كان هجوم بدون سبب لشراء الذهب من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن هذا أدي إلي انخفاض في المعروض وارتفاع في الأسعار.



البحوث الفلكية يكشف أهمية ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة غدًا .. فيديو

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة خلال العام الجاري غدا.



ضياء رشوان : لا تبكير للانتخابات الرئاسية في مصر

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه لا يوجد تبكير لموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة مطلقا .



خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

علق الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على حالة التقلبات الجوية.



كامل العدد | نداء عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية بشأن نهائي أفريقيا

وجه الإعلامي أحمد موسى، نداء عاجلا إلى وزير الداخلية بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الاهلي والوداد المغربي.



بسبب الرقص .. مواجهة نارية على الهواء بين ممدوح عامر ونقيب القراء

رد الشيخ ممدوح عامر، على الهجوم عليه بسبب غنائه ورقصه بحفل زفاف شقيقه، قائلا: "ما حدث كان في فرح شقيقي، وكنت فرحان وحبيت أفرح أخويا معايا وتصرفي طبيعي مثل أي شخص".

أققنعتها بصعوبة| نجل الفنان حسن يوسف يعلن عودة شمس البارودى للتمثيل

‏قال عمر حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف أنه يقوم بالإعداد لفيلم وثائقي عن سيرة حياة والده حسن يوسف وشمس البارودي وأنه قام بعمل جهد كبير لكي يقنعها أن تعود مرة أخرى للظهور بعد أعوام كبيرة من الاختفاء عن الشاشة.