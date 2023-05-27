عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب الرقص .. مواجهة نارية على الهواء بين ممدوح عامر ونقيب القراء

الشيخ ممدوح عامر
الشيخ ممدوح عامر

رد الشيخ ممدوح عامر، على الهجوم عليه بسبب غنائه ورقصه بحفل زفاف شقيقه، قائلا: "ما حدث كان في فرح شقيقي، وكنت فرحان وحبيت أفرح أخويا معايا وتصرفي طبيعي مثل أي شخص".

txt

الشيخ ممدوح عامر عن فيديو غنائه: تصرفي طبيعي زي أي شخص

txt

نقيب القراء: جار فحص فيديو رقص وغناء الشيخ ممدوح عامر على أغنية أم كلثوم

وأضاف الشيخ ممدوح عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "إيه المشكلة إننا نغني.. كان المفروض نقابة القراء تغطيني مش تعريني، وأنا لست عضوا في النقابة".

وفي ذات السياق، عقب الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، على الشيخ رد الشيخ ممدوح عامر، قائلا: "لم نعترض على أن الشيخ ممدوح عامر أقام حفل زفاف لشقيقه، ولو كان دعاني كنت حضرت"، موضحا: "فوجئت بكم هائل من الاتصالات وكله بيقولي شوفت الفيديو بتاع الشيخ ممدوح، لأن الشيخ ممدوح لما يعمل كده هيكون محل تعليق، الناس هتقول إزاي شيخ بيقرأ قرآن ويعمل كده".

وأبدى استنكاره وتعجبه مما فعله الشيخ ممدوح عامر، مشيرا إلى أنه لا يليق بأن يكون قارئ للقرآن ومعمم يقوم بمثل هذه التصرفات، مضيفا أن الناس تقدره وتحترمه على أنه حامل لكتاب الله والناس وجدوه في مشهد لا يليق ويغني لأم كلثوم في الفرح.

 

النقابة حرة في تصرفها

ورد الشيخ ممدوح عامر، قائلا: "لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي عملته في فرح أخويا"، ليرد نقيب القراء، قائلا: "هو حر في تصرفه والنقابة حرة في تصرفها".

ممدوح عامر الشيخ ممدوح عامر الشيخ محمد حشاد أغنية أم كلثوم محمد حشاد نقيب القراء برنامج حضرة المواطن الحدث اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

مقتل شخصين وإصابة 3 في قصف أوكراني على بيلجورود الروسية

رغم الفوز بالدوري.. قرار صادم من إدارة بايرن ميونخ ضد كان وحميديتش

سيول وأتربة .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

من يسيطر على منطقة آسيا؟.. الصين أم اليابان| كيسنجر يجيب

تحذير عاجل من الأرصاد.. مرضى الصدر يلزمون منازلهم والعواصف الترابية ستستمر للغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير صيفي يعالج عسر الهضم وتقلصات المعدة.. تعرف على طريقة عمله

تحذير عاجل| تجنب استخدام غسالات الأطباق لهذا السبب

مرات أب ومصحة كلمة السر | عودة مهندس للحياة بعد دمار نفسي

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ