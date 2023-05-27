بسبب الرقص .. مواجهة نارية على الهواء بين ممدوح عامر ونقيب القراء

رد الشيخ ممدوح عامر، على الهجوم عليه بسبب غنائه ورقصه بحفل زفاف شقيقه، قائلا: "ما حدث كان في فرح شقيقي، وكنت فرحان وحبيت أفرح أخويا معايا وتصرفي طبيعي مثل أي شخص".

وأضاف الشيخ ممدوح عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "إيه المشكلة إننا نغني.. كان المفروض نقابة القراء تغطيني مش تعريني، وأنا لست عضوا في النقابة".

وفي ذات السياق، عقب الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، على الشيخ رد الشيخ ممدوح عامر، قائلا: "لم نعترض على أن الشيخ ممدوح عامر أقام حفل زفاف لشقيقه، ولو كان دعاني كنت حضرت"، موضحا: "فوجئت بكم هائل من الاتصالات وكله بيقولي شوفت الفيديو بتاع الشيخ ممدوح، لأن الشيخ ممدوح لما يعمل كده هيكون محل تعليق، الناس هتقول إزاي شيخ بيقرأ قرآن ويعمل كده".

وأبدى استنكاره وتعجبه مما فعله الشيخ ممدوح عامر، مشيرا إلى أنه لا يليق بأن يكون قارئ للقرآن ومعمم يقوم بمثل هذه التصرفات، مضيفا أن الناس تقدره وتحترمه على أنه حامل لكتاب الله والناس وجدوه في مشهد لا يليق ويغني لأم كلثوم في الفرح.

النقابة حرة في تصرفها

ورد الشيخ ممدوح عامر، قائلا: "لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي عملته في فرح أخويا"، ليرد نقيب القراء، قائلا: "هو حر في تصرفه والنقابة حرة في تصرفها".