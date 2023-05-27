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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيخ ممدوح عامر عن فيديو غنائه: تصرفي طبيعي زي أي شخص

ممدوح عامر
ممدوح عامر

رد الشيخ ممدوح عامر، على الهجوم عليه بسبب غنائه ورقصه بحفل زفاف شقيقه، قائلا: "ما حدث كان في فرح شقيقي، وتصرفي طبيعي مثل أي شخص".

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ناس ضد البهجة.. رسالة دعم من عزة مصطفى للقاريء ممدوح عامر

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المبتهل ممدوح عامر عن فيديو غنائه: كنت على طبيعتي في فرح أخويا

وأضاف الشيخ ممدوح عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كنت فرحان وحبيت أفرح أخويا معايا، لأني في مكان والده الذي توفى منذ فترة"، لافتا: "كان في إنشاد في الفرح أيضا".

 

وأوضح الشيخ ممدوح عامر،: "كنت ماسك المايك وبقول أي شيء زي ما بيقولوا، ولم أقوم بالرقص من الأساس".

 

وأشار الشيخ ممدوح عامر،: "محبيني ومتابعيني يرون أن لهم حق أن يشاهدوني في وضع معين وأنا معدنيش مشكلة في ذلك، لكن أنا طبيعي مثل أي شخص، وقارئ القرآن شأنه شأن أي بشر".
 

وعلق على اعتراض نقابة القرآء قائلا: "كان المفروض أن النقابة تدافع عني، وأنا لست عضوا في النقابة، وشايف أن اللي عملته ليس خطأ".

الشيخ ممدوح عامر ممدوح عامر الحدث اليوم المبتهل ممدوح عامر عزة مصطفي قارئ القرآن

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