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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقيب القراء: جار فحص فيديو رقص وغناء الشيخ ممدوح عامر على أغنية أم كلثوم

ممدح عامر
ممدح عامر

قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن النقابة لم تصدر أي قرار فيما يخص غناء الشيخ ممدوح عامر في فرح أخيه.

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وأوضح النقيب في تصريحات لصدى البلد أنه جاري فحص فيديو الشيخ ممدوح عامر ولن يتم إصدار أي قرار الآن ، وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراء والإعلان عن ذلك فور الانتهاء من فحص الفيديو.

وكان قد انتشر فيديو للقاريء والمبتهل ممدوح عامر يؤدي فيه أغنية  "أمر عذاب" من أغنية ودارت الأيام لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم أن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد- شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- أعرب عن بالغ سعادته وشكره الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رفع الدعم لأصحاب المعاشات بنقابة القراء إلى مليونى جنيه بدلا من مليون جنيه.

أشار إلى أن كبار قراء القرآن الكريم يرسلون للرئيس السيسي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الليلة بمسجد سيدنا الحسين بالقاهرة رسالة شكر وعرفان وتقدير على دعمه الدائم معنويا وماديا لأهل القرآن جميعا وذلك في ختام الحدث غير المسبوق عالميا حيث سيتم ختام القرآن الكريم كاملا الليلة بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه 

 

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