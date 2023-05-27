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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البحوث الفلكية يكشف أهمية ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة غدًا .. فيديو

الكعبة
الكعبة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة خلال العام الجاري غدا.

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اختفاء ظل الكعبة.. مكة المكرمة تشهد ظاهرة فلكية فريدة غدا

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غدا.. ظاهرة طبيعية على الكعبة المشرفة| تعرف عليها

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هذه الظاهرة ليست نادرة بل تتكرر على مدار العام سواء للشمس أو للقمر".

 

وأضاف الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية،: "هذه الظاهرة ليس لها تقديس أو شيء خاص، بل نستفيد منها فلكيا من خلال تدقيق الحسابات الفلكية".

 

وأشار: "المصريين القدماء كانوا بارعين في حساب تعامد الشمس على بعض المعابد في أوقات معينة، وأصبح حاليا متاح حساب تعامد الشمس منشآت كثيرة في أوقات معينة"، موضحه: "تعامد الشمس على الكعبة مهم جدا لتحديد مواعيد الصلاة على مدار العام، وخاصة وقت صلاة الظهر".
 

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