عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. ظاهرة طبيعية على الكعبة المشرفة| تعرف عليها

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

تشهد سماء مكة المكرمة غدا الأحد تعامد الشمس الأول على الكعبة المشرفة هذا العام، وذلك وقت آذان الظهر بالمسجد الحرام في الساعة (9:18 صباحا بتوقيت جرينتش) .

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة - في بيان أصدره اليوم السبت - إن الشمس عند لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا وسيختفي ظل الكعبة تماما وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وأضاف أنه لذلك فالمناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

وأكد أن ظاهرة التعامد تعد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماما لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.

ولفت إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة وهي تدل أيضا على كروية الأرض.

الجمعية الفلكية بجدة الجمعية الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

ترشيحاتنا

3 آلاف جنيه انخفاضا.. شعبة الأرز تكشف مفاجأة بشأن سعره

رئيس التأمينات: مصر نموذجا للعديد من دول الجوار في ملف الحماية الاجتماعية

تمهيدا لعرضها على الرئيس.. الحوار الوطني يجتمع اليوم لإقرار صياغة مقترحات الجلسات

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

61 جنيها للكيلو.. شعبة الدواجن تتوقع انخفاض الأسعار مجددا خلال الفترة المقبلة

عودة أكثر من نصف مليون سوري من تركيا إلى بلادهم حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جبنة موتزاريلا فرايد| بأسهل الخطوات

5 أسباب صادمة تؤدي للإصابة بـ ورم المخ |تفاصيل

شاهد.. يوسف ماجد الكدواني يرقص مع والدته في حفل زفافه

بفستان جرئ.. أمينة خليل تثير ضجة بإطلالتها في مهرجان كان|شاهد

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ