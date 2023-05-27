كامل العدد | نداء عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية بشأن نهائي أفريقيا

وجه الإعلامي أحمد موسى، نداء عاجلا إلى وزير الداخلية بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الاهلي والوداد المغربي.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجمهور يناشد وزير الداخلية بأن يكون ستاد القاهرة كامل العدد في مباراة النادي الاهلي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" نحتاج أن يكون الاستاد بسعة كاملة لجمهور الاهلي في نهائي افريقيا من اجل دعم الأهلي الذي يمثل مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أجهزة الأمن في مصر محترمة ومحترفة وتقوم بعملها على أكمل وجه "، مضيفا:" اتمنى ان تكون سعة استاد القاهرة كاملة لمؤازرة النادي الأهلي ".