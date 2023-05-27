كفاية أرجوكم .. أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لمجلس النواب والحكومة..فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب، قبل مناقشة مجلس النواب قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الدولة والمسارح والملاهي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في مصر لم يعد هناك طبقة متوسطة ".

وأضاف :" إحنا في ظرف ولازم وقفة، والفقير والغني عنده مشكلة في مصر بسبب الظروف الاقتصادية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كل مواطن تأثر من ارتفاع الأسعار "، مضيفا:" المواطن اليوم يحتاج إلى طبطبة كفاية أرجوكم ".

وأكمل :" لازم السائح يحصل على حوافز كي يأتي إلى مصر ولا نجعله يدفع أموال مقابل تواجده في مصر ".