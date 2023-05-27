صدمة قوية .. الوداد المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن موقف حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق الوداد المغربي، قبل لقاء الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "وفقاً لـ صحيفة "LE 360" المغربية :بن عيادة لن يتواجد في لقاء الذهاب أمام الأهلي، كما لن يرافق البعثة والتي من المقرر أن تتجه نحو القاهرة يوم الأربعاء المقبل، الطاقم الطبي يحاول تجهيز بن عيادة للقاء الإياب والتي من المقرر أن تقام يوم 11 يونيو المقبل"



ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، وتقام مباراة الإياب باستاد محمد الخامس فى كازابلانكا 11 يونيو.