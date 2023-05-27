الوقت مش مناسب | مناشدة عاجلة من أحمد موسى لـ مجلس النواب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن التوقيت الحالي ليس وقتا مثاليا لزيادة الأسعار في مصر، ويجب مراعاة ظروف المواطن المصري.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم نعدي السنة دي على خير بدون زيادات في الأسعار ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" اناشد رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب بمراعاة المواطن أثناء مناقشة قانون ضريبة الدمغة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كل مواطن تأثر من ارتفاع الأسعار "، مضيفا:" المواطن اليوم يحتاج إلى طبطبة كفاية ارجوكم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي مع مصلحة المواطن المصري في أي وقت".

