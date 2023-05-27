62 جنيها .. تراجع الدواجن | ومفاجأة في سعر البيض

زف ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بشرى سارة عن أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية .

وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك توازن في أسعار الدواجن ".



وتابع ثروت الزيني :" هناك تراجع في أسعار الدواجن ويتم بيع الكيلو بـ 67 جنيه للكيلو بنسبة 8 % تراجع، وسعر الدواجن في المزرعة 62 جنيه ".

واكمل ثروت الزيني :" تراجع في أسعار بيض المائدة لـ 78 جنيه بحوالي 15 % نسبة انخفاض ".



ولفت ثروت الزيني :" تراجع في أسعار الأعلاف لكن مازال هناك ارتفاع في أسعار الصويا ولكن المزيد من انخفاض أسعار الأعلاف يؤدي إلى حدوث تراجع في أسعار الدواجن ".

وتابع ثروت الزيني :" هناك اكتفاء ذاتي من البيض في مصر وهناك فائضا يمكن تصديره للخارج".



