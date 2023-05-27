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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

30 جنيه خسارة في كرتونة البيض.. شعبة الدواجن تعلن أمر عاجل.. فيديو

الدواجن و البيض
الدواجن و البيض

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن تشهد استقرار في الفترة الأخيرة، وهناك انخفاضات كبيرة في سعر كرتونة البيض.

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61 جنيها للكيلو.. شعبة الدواجن تتوقع انخفاض الأسعار مجددا خلال الفترة المقبلة

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طنطا 1.. إنتاج أول سلالة مصرية من الدواجن واستنباط 14 |إيه الحكاية؟

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة تسجل85 جنيه، و البيض الأبيض بـ 78 جنيه، أي تصل لـ المواطن بـ 85 و 90 جنيه، معلقًا :" أن السعر الحقيقي لـ البيض بـ 115 " وصاحب المزرعة يخسر الفارق بين الـ 115 و الـى85 .

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وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن أسعار الدواجن خلال الـ 10 أيام الماضية تشهد استقرار في الأسعار، وأن سعر كيلوا الدواجن بـ 61 و 63 و 64 بالمزرعة، وأن هذا السعر عادل.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة من الممكن أن تنخفض الأسعار أكثر بعد توافر الأعلاف بأسعار مخفضة، وصلت لـ 24 و 23 ألف، موضحًا أنه يتوقع الانخفاض.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي أزمة بشأن الدواجن في هذه الفترة، وأن  يتمنى انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، لآن جميع المنازل لا تستغنى عن الدواجن.

 

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