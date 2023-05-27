61 جنيها للكيلو.. شعبة الدواجن تتوقع انخفاض الأسعار مجددا خلال الفترة المقبلة

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، أنه يتمنى انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، لآن جميع المنازل لا تستغنى عن الدواجن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن أسعار الدواجن خلال الـ 10 أيام الماضية تشهد استقرار في الأسعار، وأن سعر كيلوا الدواجن بـ 61 و 63 و 64 بالمزرعة، وأن هذا السعر عادل.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة من الممكن أن تنخفض الأسعار أكثر بعد توافر الأعلاف بأسعار مخفضة، وصلت لـ 24 و 23 ألف، موضحًا أنه يتوقع الانخفاض.

ولفت إلى أنه لا يوجد أى أزمة بشأن الدواجن في هذه الفترة، وأن سعر طبق البيض الأحمر اليوم في المزرعة بـ 85 جنيه، و الأبيض بـ 78 جنيه، أي تصل لـ المواطن بـ 90 جنيه.

وأشار إلى أن الإنتاج من البيض جيد، ولكن المزارع تخسر في بيع البيض، خلال هذه الفترة.