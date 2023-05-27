بـ 68 جنيه بس.. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن اليوم السبت 27-5-2023.. فيديو

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق، اليوم السبت 27 مايو 2023، مقارنة بالأسبوع الماضي، وانتعشت حركة البيع والشراء.

ورصدت عدسة صدى البلد، بالبث المباشر، آخر أسعار الدواجن من أحد أسواق مدينة القناطر الخيرية.

كيلو الفراخ البيضاء بـ ٦٨ جنيه

وقال البائع، إن كيلو الفراخ البيضاء بـ ٦٨ جنيها، بعدما كان الكيلو يسجل ٧٥ جنيها، وكيلو الفراخ البلدي بـ ٨٠ جنيها.

وتابع أن سعر كيلو الوراك بـ ٨١ جنيها، والبانيه بـ ١٥٥ جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً على الشراء بعد تراجع الأسعار للكيلو ما بين الـ ٤ و٥ جنيهات.

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 27 - 5 - 2023

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة يبلغ 78 جنيه، و سعر كرتونة البيض الأحمر 85 جنيه، مضيفاً أن الحد الأدنى لسعر كرتونة البيض الأبيض يصل إلى 83 جنيه للمستهلك، و الحد الأقصى لسعر كرتونه البيض الأبيض 90 جنيه .

شعبة الدواجن: إنخفاض كبير للغاية في أسعار البيض

وأضاف "عبدالعزيز السيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك إنخفاض كبير للغاية في أسعار البيض، وسببه زيادة الإنتاج وليس إنخفاض تكلفة الإنتاج.

وتابع رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، قائلاً:" أسعار الأعلاف إنخفضت من 30 ألف إلى 24 ألف، و سعر الدواجن ثابت منذ أسبوع، حيث يتراوح سعر كيلو الدواجن من 62 إلى 64 جنيه، و يباع بحد أقصى بـ70 جنيه".