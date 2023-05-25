طنطا 1.. إنتاج أول سلالة مصرية من الدواجن واستنباط 14 |إيه الحكاية؟

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجميع قطاعاتها المختلفة على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، وذلك من خلال استنباط وإنتاج أصناف جديدة تتميز بالانتاجية العالية واستخدام أعلاف أقل.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن معهد بحوث الإنتاج الحيوانى والبحوث الزراعية استنبطوا حوالى 14 نوعا جديدا من الدواجن المتأقلمة مع الظروف المناخية والبيئية .

استنباط الدواجن

وأضاف "سليمان" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن الدواجن المستنبطة ثنائية الغرض لأنها تتميز فى زيادة انتاجية اللحوم والبيض وفى نفس الوقت تناسب المرأة الريفية والبيئة الريفية لأنها تستخدم أعلافا قليلة.

وأشار " رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة" إلي أن الاستنباط هو نواتج تهجين وخلط مابين سلالات عالية الإنتاجية وسلالات محلية متأقلمة مع الظروف المناخية والبيئية المصرية والحصول على سلالات جديدة ذات انتاجية عالية .

تحسين السلالات

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة أن العلماء فى البحوث الزراعية ومعهد الإنتاج الحيوانى يعملون على تحسين السلالات المصرية القديمة المتواجدة، مضيفًا أنه يجري توزيع السلالات الجديدة على مستوى قرى ومحافظات الجمهورية .

سلالة طنطا 1



ومن جانبه قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن من أهم سلالات الدواجن المستنبطة حديثا هى سلالة طنطا 1 وهي أول سلالة مصرية من الدواجن البلدية المحسنة تتميز بتحملها للظروف المصرية في التربية وتكلفة تغذيتها أقل مقارنة بالسلالات الأخرى التقليدية.



وأوضح " محمد سليمان" خلال تصريحات له، أنه يجري الآن الانتهاء من تجارب تثبيت أحد السلالات الجديدة من الدواجن وتحمل اسم طنطا 1 وهي من السلالات الواعدة التي سيتم طرحها خلال عامين وعلى النطاق التجاري بعد 8 سنوات من التجارب البحثية التطبيقية.

وقال الدكتور محمد سليمان إن السلالة الجديدة تتميز بتحملها للظروف المصرية في التربية وأنها اقل في تكلفة التغذية مقارنة بالسلالات الأخرى التقليدية في محطة بحوث الجميزة والتي تضم 4 سلالات دواجن تحمل اسم جميزة وسينا ومعمورة وبندرة.



وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، إن العمل على استنباط السلالة بدأ منذ عام 2015 حتى الآن بمحطة بحوث الجميزة.