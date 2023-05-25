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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انخفاض الأعلاف 5 آلاف جنيه .. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم

صدى البلد

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 25 مايو 2023 ، وذلك قبل عيد الأضحى، ومن المتوقع مزيد من الانخفاضات فى أسعار الدواجن والبيض تزامنا مع موسم الإقبال على شراء اللحوم الحمراء، وكذلك الاستمرار فى الإفراج عن الأعلاف وانخفاض أسعارها. 

أسعار الدواجن اليوم 
 

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ من 62 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق. 

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انخفاض حاد| مفاجأة مدوية عن أسعار الدواجن والبيض

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تراجع حاد فى أسعار الفراخ والبيض | منتجي الدواجن يزف بشرى للمواطنين

• الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا   

• الدواجن الساسو: 70 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا   

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو. 

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو. 

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو. 

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو. 

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو. 

• الفراخ الأمهات البيضاء: 57 في المزرعة ، لتصل بسعر 65 جنيهًا للكيلو للمستهلك
 

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10 جنيهات و11 جنيهًا، وسجل الكتكوت "ساسو" من 7 إلى 8 جنيهات، أما سعر البانيه فيتراوح ما بين 150 و165 جنيهًا
 

أسعار البيض اليوم الخميس

واستقر أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 78 جنيها في الأسواق مقارنة بـ 92 جنيها بداية الشهر الجاري

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 88 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 93 جنيها، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار. 

وزف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار الذرة تراجعت مع زيادة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

وأوضح “الزيني”، في تصريحات تليفزيونية ، أن سعر طن الذرة الواحد انخفض نحو 5 آلاف جنيه، وأسعار الأعلاف تراجعت بكافة أنواعها بنحو 4 آلاف للطن، وهو مؤشر إيجابي، كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق وذلك نتيجة تراجع تكلفة مكونات الإنتاج.

و أشار الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أننا سنشهد انخفاضا أكبر في أسعار البيض والدواجن بنحو 15%، متابعا أن هذا الأمر مرتبط بحدوث مزيد من الإفراجات الجمركية.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أننا ننتظر انخفاضا حادا لأسعار البيض في الأسواق خلال شهر.

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