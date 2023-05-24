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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تراجع حاد فى أسعار الفراخ والبيض | منتجي الدواجن يزف بشرى للمواطنين

صدى البلد

قال ثروت الزينى نائب اتحاد منتجى الدواجن أن أسعار البيض والدواجن ستنخفض انخفاضا حادًا فى الأسواق خلال شهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الأعلاف لا سيما الذرة وفول الصويا تمثل 75% من مدخلات إنتاج الدواجن والبيض. 

انخفاض اسعار الاعلاف

وأوضح نائب اتحاد منتجى الدواجن، أن الإفراجات التى أقرتها الحكومة، إضافة إلى توافر الأعلاف، وتراجع اسعار الذرة من 20 ألف للطن لـ 13 ألف فقط ، وتراجع الصويا من 42 ألف لـ 35 ألف إضافة إلى تراجع باقى الأعلاف بمعدل من 4 لـ 5 آلاف جنيه فى الطن يؤثر إيجابيا على الأسعار في الأسواق. 

وتابع قائلا:" بناء على ما سبق الإشارة إليه فإنه سيحدث زيادة فى الإنتاج وبالتالى تراجع أسعار الدواجن والبيض".

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