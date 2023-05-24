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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض| سبب الانخفاض وتوقعات الفترة القادمة

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

انخفضت أسعار الفراخ والبيض، اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، في بورصة الدواجن، حيث انخفض سعر الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات، فيما شهدت أسعار كرتونة البيض "الأبيض والأحمر" ثباتًا، مع تحرك أسعار البيض البلدى.

وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء ما بين 61 و62 جنيهًا طبقا للبورصة، ويقدم لكم موقع صدى البلد من خلال هذا الموضوع أسعار الدواجن والبيض.

أسعار الدواجن 

أسعار الدواجن في البورصة اليوم الأربعاء

وسجّل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية ما بين 61.50 جنيه و62 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 54 و55 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن البلدي سعر 99 جنيهًا، وسجل البط البلدي 100 جنيه، بينما البط المستورد وصل إلى 85 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10 جنيهات و11 جنيهًا، وسجل الكتكوت "ساسو" من 7 إلى 8 جنيهات، أما سعر البانيه فيتراوح ما بين 150 و165 جنيهًا.

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