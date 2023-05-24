انخفاض حاد| مفاجأة مدوية عن أسعار الدواجن والبيض

زف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار الذرة تراجعت مع زيادة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

وأوضح “الزيني”، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم، الأربعاء، أن سعر طن الذرة الواحد انخفض نحو 5 آلاف جنيه، وأسعار الأعلاف تراجعت بكافة أنواعها بنحو 4 آلاف للطن، وهو مؤشر إيجابي، كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق وذلك نتيجة تراجع تكلفة مكونات الإنتاج.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أننا سنشهد انخفاضا أكبر في أسعار البيض والدواجن بنحو 15%، متابعا أن هذا الأمر مرتبط بحدوث مزيد من الإفراجات الجمركية.

أسعار الدواجن

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أننا ننتظر انخفاضا حادا لأسعار البيض في الأسواق خلال شهر.

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