أققنعتها بصعوبة| نجل الفنان حسن يوسف يعلن عودة شمس البارودى للتمثيل

‏قال عمر حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف أنه يقوم بالإعداد لفيلم وثائقي عن سيرة حياة والده حسن يوسف وشمس البارودي وأنه قام بعمل جهد كبير لكي يقنعها أن تعود مرة أخرى للظهور بعد أعوام كبيرة من الاختفاء عن الشاشة.

‏وتابع حسن يوسف خلال لقاء له في برنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "الفا تي في"، أن شمس البارودي خلال هذا العمل سوف تتناول أهم محطات حياتها الفنية و حياتها الشخصية واتخاذها لقرار الاعتزال وستتناول خلال العمل الشائعات الكثيرة التي كانت تكتب عنها في السنوات الماضية.

مشروع عائلي

وأضاف أنه قد أقنع الفنانة شمس البارودي بصعوبة للعودة للتمثيل مرة أخرى عن طريق هذا العمل الوثائقي الذي سيكشف تفاصيل كثيرة لا يعرفها الجمهور وسيكون عنوان العمل "مشروع عائلي".