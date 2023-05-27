في عمل من إعداده.. نجل شمس البارودي يفجر مفاجأة حول عودتها للشاشة

فجر عمر حسن يوسف مفاجأة كبرى حول عودة والدته النجمة المعتزلة شمس البارودي إلى الشاشة مرة أخرى، وذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا.

وكشف عمر أنه حاليًا بصدد الإعداد لفيلم وثائقي يتناول سيرة حياة والده النجم حسن يوسف، ووالدته شمس البارودي، مؤكدًا أنه نجح بعد مجهود كبير في إقناعها بالظهور مرة أخرى، وذلك بعد سنوات طويلة من الاختفاء.

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وأكد عمر أن شمس البارودي ستتحدث خلال العمل الجديد، عن أهم المحطات في حياتها الفنية والشخصية، وتفاصيل اتخاذها قرار الاعتزال.

وكانت شمس البارودي قد اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة، ورفضت خلال هذه المدة كل العروض المادية المغرية التي تلقتها للعودة إلى الفن مرة أخرى.

يذكر أن خطف الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى الأنظار إليهما فور ظهورهما الأحدث احتفالا بعيد ميلاده، وذلك وسط العائلة.

ويأتى ظهور حسن يوسف وزوجته شمس البارودى بعد تصريحاته الأخيرة التى أثارت حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى.

وطمأن الفنان حسن يوسف، الجمهور على صحته، قائلا: «أنا بخير وزي الفل الحمد لله رب العالمين».