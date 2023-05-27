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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. رقصة ابن ماجد الكدواني مع والدته.. عمر حسن يوسف: لا أرفض مشاهد القبلات

أخبار الفن
أخبار الفن

 نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها عمر حسن يوسف يقبل مشاهد القبلات، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ظهر الفنان كريم عبد العزيز، في حفل زفاف ابن الفنان ماجد الكدواني «يوسف» وهو يعبر عن فرحته بشكل لافت، خلال حفل الزفاف الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 26 مايو.

 

شاهد.. يوسف ماجد الكدواني يرقص مع والدته في حفل زفافه

ظهر الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني، في لقطة حب عفوية، بينه وبين والدته، خلال حفل زفاف الأول على المهندسة كارلا منصور بأحد فنادق القاهرة.

 

ساندرا ماجد الكدواني تغني في حفل زفاف شقيقها يوسف.. شاهد

حرصت ساندرا، ابنة الفنان ماجد الكدواني، على الغناء في حفل زفاف شقيقها يوسف، على المهندسة كارلا منصور، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 26 مايو، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

 

BALATAR.. الشاب خالد وTohi يحتفلان بطرح أغنيتهما في دبي

في إصدار موسيقي مميز، اجتمع أسطورة الراي الشاب خالد مع النجم الفارسي Tohi في ديو جديد يحمل عنوان "Balatar" والذي صدر عبر مختلف المنصات الموسيقية، الأغنية الحدث تم اطلاقها بحفل خاص وضخم في  Palazzo Versace بدبي، بحضور عدد كبير من الفنانين والأسماء اللامعة في عالم الموسيقى والمؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اجتمعوا للاحتفال ومشاهدة العرض الأول للأغنية.

 

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

نشرت ساندرا - ابنة الفنان ماجد الكدواني - صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، من حفل زفاف شقيقها يوسف، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 26 مايو 2023، على المهندسة كارلا منصور، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

 

بعد إطلالة أحمد سعد.. سمية الخشاب تثير الجدل بهذا التعليق

شاركت الفنانة سمية الخشاب، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

أشرف زكي سافر لي مخصوص.. أول تصريح من أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

طمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره ومحبيه على حالته  الصحية، بعد إصابته بجلطة خلال الفترة القليلة الماضية، وسفر الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- له للاطمئنان على صحته.

 

صبري عبد المنعم يوضح لـ «صدى البلد» تفاصيل النصب عليه

كشف الفنان القدير صبري عبد المنعم، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل تعرضة لعملية نصب في شقة على يد أحد أصدقائه في الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه خسر جميع ممتلكاته المادية "شقة عمرة"، والتي جمعها علي مدار سنوات حياته.

 

والدي مش هيعترض.. عمر حسن يوسف: موافق أعمل مشاهد قبلات

تحدث الفنان عمر حسن يوسف خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي خلال برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، عن آراءه التي أثارت جدلاً خلال الفترة الماضية، ومنها تصريحاته بضرورة إلغاء الرقابة على الأعمال الفنية، وذلك على غرار بعض الدول.

 

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