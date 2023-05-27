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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

كريم عبد العزيز -
كريم عبد العزيز - ماجد الكدواني

ظهر الفنان كريم عبد العزيز، في حفل زفاف ابن الفنان ماجد الكدواني «يوسف» وهو يعبر عن فرحته بشكل لافت، خلال حفل الزفاف الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 26 مايو. 

وظهر كريم عبد العزيز، بجوار صديقه ماجد الكدواني، وهو يمسك الدوف، ويضرب عليه على أغاني المطرب الشعبي محمود الليثي، ابتهاجًا واحتفالًا بفرحة يوسف ماجد الكدواني. 

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حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

استكمل الفنان ماجد الكدواني، حفل زفاف ابنه يوسف على المهندسة كارلا منصور، في أحد فنادق القاهرة، بعد أن تم الزفاف في أحد الكنائس بعد عصر أمس الجمعة 26 مايو. 

وشارك الفنان ماجد الكدواني فرحته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة رنا رئيس .

حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

واحتفل يوم الجمعة 26 مايو، ابن الفنان ماجد الكدواني «يوسف» بزفافه في أحد الكنائس، بحضور الأهل والأصدقاء. 

ونشر أحد أصدقاء يوسف ماجد الكدواني، صور وفيديوهات من حفل الزفاف، بحضور الأهل والأصدقاء. 

زفاف يوسف ماجد الكدواني

حنة ابن ماجد الكدواني

قبل عدة أيام، أحتفل يوسف ماجد الكدواني بحنته ، فى حفل ضم الأهل والأصدقاء ، حيث احتفى بهم عدد من اصدقائهم ، وهانتوا العروسين . 

ونشر عدد من أصدقاء يوسف ماجد الكدواني ، فيديو للعروسين وهم يرقصان على اغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة “ اية اليوم الحلو ده ” .

وشارك الفنان يوسف ماجد الكدواني، فى أحداث مسلسل وبينا ميعاد ، وقد حظي على اشادات جماهيرية كبيرة . 

مسلسل وبينا ميعاد بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز، ونادية رشاد، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، في أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

وكان أخر اعمال الفنان ماجد الكدواني هو مسلسل “ موضوع عائلي 2” وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي

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