أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

نشرت ساندرا - ابنة الفنان ماجد الكدواني - صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، من حفل زفاف شقيقها يوسف، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 26 مايو 2023، على المهندسة كارلا منصور، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت ساندرا، في الصورة بجوار والدها الفنان ماجد الكدواني، وجواره العروس كارلا منصور، ثم العريس يوسف، ثم زوجة الفنان الكبير ماجد الكدواني.

أسرة ماجد الكدواني

حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

استكمل الفنان ماجد الكدواني، حفل زفاف ابنه يوسف على المهندسة كارلا منصور، في أحد فنادق القاهرة، بعد أن تم الزفاف في أحد الكنائس بعد عصر أمس، الجمعة 26 مايو.

وشارك الفنان ماجد الكدواني فرحته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة رنا رئيس.

حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

واحتفل يوم الجمعة 26 مايو، ابن الفنان ماجد الكدواني «يوسف» بزفافه في إحدى الكنائس، بحضور الأهل والأصدقاء.

ونشر أحد أصدقاء يوسف ماجد الكدواني، صورا وفيديوهات من حفل الزفاف، بحضور الأهل والأصدقاء.

زفاف يوسف ماجد الكدواني

حنة ابن ماجد الكدواني

قبل عدة أيام، احتفل يوسف ماجد الكدواني بحنته، فى حفل ضم الأهل والأصدقاء، حيث احتفى بهما عدد من أصدقائهما.

ونشر عدد من أصدقاء يوسف ماجد الكدواني فيديو للعروسين وهما يرقصان على أغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة “إيه اليوم الحلو ده”.

وشارك الفنان يوسف ماجد الكدواني، فى أحداث مسلسل “وبينا ميعاد”، وقد حظي بإشادات جماهيرية كبيرة.

مسلسل “وبينا ميعاد” بطولة شيرين رضا، وبسمة، ومدحت صالح، وصبري فواز، ونادية رشاد، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، في أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

وكان آخر اعمال الفنان ماجد الكدواني هو مسلسل “موضوع عائلي 2”، وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة: ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح واف