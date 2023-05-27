ساندرا ماجد الكدواني تغني في حفل زفاف شقيقها يوسف.. شاهد

حرصت ساندرا، ابنة الفنان ماجد الكدواني، على الغناء في حفل زفاف شقيقها يوسف، على المهندسة كارلا منصور، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 26 مايو، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت ساندرا ماجد الكدواني، في حفل زفاف شقيقها يوسف، مع صديقة لها، وهما يؤديان أغنية باللغة الإنجليزية، في مقطع فيديو لم تتجاوز مدته ثواني معدودة.

ساندرا ماجد الكدواني

حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

استكمل الفنان ماجد الكدواني، حفل زفاف ابنه يوسف على المهندسة كارلا منصور، في أحد فنادق القاهرة، بعد أن تم الزفاف في أحد الكنائس بعد عصر أمس، الجمعة 26 مايو.

وشارك الفنان ماجد الكدواني فرحته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة رنا رئيس.

حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

واحتفل يوم الجمعة 26 مايو، ابن الفنان ماجد الكدواني «يوسف» بزفافه في إحدى الكنائس، بحضور الأهل والأصدقاء.

ونشر أحد أصدقاء يوسف ماجد الكدواني، صورا وفيديوهات من حفل الزفاف، بحضور الأهل والأصدقاء.

زفاف يوسف ماجد الكدواني

حنة ابن ماجد الكدواني

قبل عدة أيام، احتفل يوسف ماجد الكدواني بحنته، فى حفل ضم الأهل والأصدقاء، حيث احتفى بهما عدد من أصدقائهما.

ونشر عدد من أصدقاء يوسف ماجد الكدواني فيديو للعروسين وهما يرقصان على أغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة “إيه اليوم الحلو ده”.

وشارك الفنان يوسف ماجد الكدواني، فى أحداث مسلسل “وبينا ميعاد”، وقد حظي بإشادات جماهيرية كبيرة.

مسلسل “وبينا ميعاد” بطولة شيرين رضا، وبسمة، ومدحت صالح، وصبري فواز، ونادية رشاد، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، في أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

وكان آخر اعمال الفنان ماجد الكدواني هو مسلسل “موضوع عائلي 2”، وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة: ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح وافي.