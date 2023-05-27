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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبري عبد المنعم يوضح لـ «صدى البلد» تفاصيل النصب عليه

صدى البلد

كشف الفنان القدير صبري عبد المنعم، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل تعرضة لعملية نصب في شقة على يد أحد أصدقائه في الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه خسر جميع ممتلكاته المادية "شقة عمرة"، والتي جمعها علي مدار سنوات حياته. 

وقال صبري عبد المنعم، إن الشقة مقرها المقطم وإنه لا يمتلك غيرها ولا يمتلك أي ممتلكات أخرى، وأوضح أن صديقه أخبره بأنه وجد مشتريا لشقة المقطم، وحينما اطلع على العقد وجده مكتوبا عليه شركة سعودية، فجعل قلبه يطمئن. 

وأضاف أنه حينما ذهب للشهر العقاري وقت تسجيل عقود الشقة، تفاجأ بأنها تم تسجيلها باسم سيدة أخرى، وأنه وقتها أجرى عملية قلب مفتوح وليس بكامل تركيزه، وأنه لم يتمكن من صرف الشيك في البنك، لأنه مكتوب باسم سيدة أخرى. 

وأكد أنه تواصل مع الجهات الأمنية بعد اكتشاف تعرضه لـ عملية  نصب، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات و قدم الشكر للجهات الأمنية. 

أعمال صبري عبد المنعم 

و يذكر أن الفنان صبري عبد المنعم كان قد شارك في رمضان 2023 بمسلسل سرة الباتع للمخرج خالد يوسف و جسد شخصيتة الشيخ راشد  و تحدث أنة سعيد جدا بالعمل مع المخرج خالد يوسف و يتمني العمل معة مرة أخرى
كما تحدث عن سعادتة بمسلسل اعمل ايه شخصية عم ذكريا و شخصية الشيخ الكفيف و أن الشخصية بالنسبة لة  كانت تحدي كبير بعد أن جسد  الفنان محمود عبد العزيز دور الكفيف في فيلم الكتكات و بعد أن جسد الفنان أحمد ذكي دور الكفيف

مسلسل سرة الباتع  من  بطولة أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني،أحمد عبد العزيز، ريم مصطفي ، حنان مطاوع، وإخراج خالد يوسف ، وتأليف الأديب الكبير يوسف إدريس.

 

الفنان صبري عبد المنعم مسلسل أعمل إيه مسلسل سره الباتع صبري عبد المنعم أعمال صبري عبد المنعم

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