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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

BALATAR.. الشاب خالد وTohi يحتفلان بطرح أغنيتهما في دبي

الشاب خالد و Tohi
الشاب خالد و Tohi

في إصدار موسيقي مميز، اجتمع أسطورة الراي الشاب خالد مع النجم الفارسي Tohi في ديو جديد يحمل عنوان "Balatar" والذي صدر عبر مختلف المنصات الموسيقية، الأغنية الحدث تم اطلاقها بحفل خاص وضخم في  Palazzo Versace بدبي، بحضور عدد كبير من الفنانين والأسماء اللامعة في عالم الموسيقى والمؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اجتمعوا للاحتفال ومشاهدة العرض الأول للأغنية.

 

أغنية الشاب خالد و Tohi 

 

يعتبر حفل الإطلاق الخاص بـ أغنية الشاب خالد و Tohi ، من الأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كإصدار لعمل منفرد، وهو يفتح آفاقًا جديدة في المنطقة، وهذا الإصدار الجديد هو واحد من المشاريع المميزة التي يعمل عليها Tohi في الفترة الراهنة، حيث ابتكر مع الشاب خالد نشيداً آسراً يمزج بين اللغات العربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية، ما يجسد الوحدة الثقافية للشرق الأوسط الكبير.

الأغنية إيقاعية صيفية بامتياز، وتقدم في أسلوبها الموسيقي المميز Hit من العيار الثقيل سيشعل أجواء الصيف القادم حول العالم، وإضافة إلى عظمة الأغنية، يحمل العمل توقيع ترينيتي، أحد منتجي بيونسيه، بالإضافة إلى قنوات ميوزيك، التي استحوذت عليها مؤخراً مجموعة وارنر ميوزيك كشريك للتوزيع الحصري والعلاقات العامة.

تعني كلمة "BALATAR" "أعلى" باللغة الفارسية، وهو عمل تم إعداده لصناعة التاريخ وترك بصمة مميزة في الأرشيف العالمي، وليظهر الإبداع الذي يمكن ان تنتجه هذه المنطقة من العالم وهي الأسرع نمواً في عالم صناعة الترفيه.

النجم العالمي TOHI هو مغني راب وكاتب أغاني متعدد اللغات ومنتج، حائز على جوائز متعددة، من أصول فارسية، استقر في لوس أنجلوس لمتابعة مشاريعه الدولية الجديدة القادمة مع كبار الفنانين والمنتجين مثل الشاب خالد، Project Pat، Rotimi، Juicy J، Scott Storch، Gipsy Kings وغيرهم الكثير.

تعتبر اغنية "BALATAR" نتاج التنقل الكبير الذي عاشه TOHI بين عدد كبير من الدول حول العالم حيث طور موسيقاه في بيئة متعددة الثقافات تخضع لتأثيرات موسيقية مختلفة.

 

الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
الشاب خالد و Tohi يحتفلان بأغنيتهما
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