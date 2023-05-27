ضياء رشوان : لا تبكير للانتخابات الرئاسية في مصر

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه لا يوجد تبكير لموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة مطلقا .

وقال ضياء رشوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفقا لنصوص الدستور، حيث يتم اتباع إجراءات دستورية بحتة في ملف عقد الانتخابات الرئاسية في مصر وذلك وفقا لمواد الدستور".

وتابع ضياء رشوان :" من الممكن بدء فتح باب الترشيح في اكتوبر أو نوفمبر المقبل وفقا للدستور ويتم إعلان اسم الرئيس أول مارس المقبل ".

وأكمل ضياء رشوان :" لابد أن يشارك المصريين بأكملهم في العملية السياسية والانتخابات بكافة انواعها الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المحليات ".