ضياء رشوان: مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب بجلسة خاصة

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أمس رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وإرساله للحوار ومناقشته قبل إرساله للبرلمان.

وأضاف ضياء رشوان خلال جلسة الحوار الوطني ؛ أن مشروع القانون المقترح من مجلس الوزراء تم توزيعه على أعضاء الحوار الوطني وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم مناقشته في جلسة خاصة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وتابع رشوان أن الدكتور جمال شيحه يحظى بتقدير من مجلس أمناء الحوار الوطني كمقرر للجنة التعليم والبحث العلمي؛ والدكتور محمود أبو النصر كمقرر مساعد للجنة التعليم والبحث العلمي ووزير سابق للتربية والتعليم يحظى بتقدير أيضا.