عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب بجلسة خاصة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال  الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أمس رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وإرساله للحوار ومناقشته قبل إرساله للبرلمان.

 

وأضاف  ضياء رشوان خلال جلسة الحوار الوطني ؛ أن مشروع القانون المقترح من مجلس الوزراء تم توزيعه على أعضاء الحوار الوطني وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم مناقشته في جلسة خاصة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

 

وتابع رشوان  أن الدكتور جمال شيحه يحظى بتقدير من مجلس أمناء الحوار الوطني كمقرر للجنة التعليم والبحث العلمي؛ والدكتور محمود أبو النصر كمقرر مساعد للجنة التعليم والبحث العلمي ووزير سابق للتربية والتعليم يحظى بتقدير أيضا.

الحوار الوطن البحث العلمي الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور جمال شيحه المنسق العام للحوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

إعلان عاجل من إدارة الكوارث | زلزال قوي يضرب تركيا

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

خالد الغندور يعلق على فرصة الزمالك من البطولة العربية بعد اعتذار الأهلي

معروض بـ شرط | مهاجم بيراميدز على رادار الزمالك

ترشيحاتنا

تحذير من استخدام السوشيال ميديا قبل النوم | أزمة

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

روسيا: يجب ألا تكون هناك دولة أو لغة أوكرانية

‏ انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بصورة طبيعية.. تفاصيل

معارك باخموت.. رئيس فاجنر يعلن إرسال جثماني أمريكي وتركي إلي بلديهما

الوطنية للإعلام: انطلاق الفضائية المصرية الموجهة لأمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

الشهيرة بخطف جوز صاحبتها .. أول صور لـ البلوجر رهف من عقد قرانها

فيديو

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ