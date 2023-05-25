ممثل العدل: الحزب يقدم مجموعة من الاقتراحات الخاصة بتطوير نظام التعليم

قال نائب مجلس الشيوخ أحمد القناوي ممثل حزب العدل؛ إن التعليم هي قضية القضايا؛ مضيفا أن أبناءنا سيتنافسون مع أبناء دول العالم داخليا وخارجيا في سوق العمل؛ بالإضافة إلى نظم الذكاء الاصطناعي سواء محليا أو خارجيا.

أضاف خلال لقائه بمجلس الحوار الوطني؛ أن الحزب يقدم مجموعة من الاقتراحات الخاصة بتطوير نظم التعليم في مصر وهي كالتالي.

أولا. أن لا بد من توفير تعليم أساسي تتوفر فيه المعايير القياسية والتي يتم تحديدها من أعلى جهة في الحكومة.

ثانيا. وضع نظام تعليم الفني متطور مربوط في سوق العمل ويستوعب 80% من التعليم الأساسي.

ثالثا. نظام تعليم جامعي غير مجاني مع إعتماد وتوفير قروض تعليميه طويلة الاجل وينظم كل ذلك مجلس أعلى مقترح لتخطيط التعليم و لتطويره مع إمكانية مشاركة جميع الأطراف الوطنية والاتحادات الصناعيه التجارية.

وتابع أننا نتطلع لتعليم قبل الجامعي تقبل عليه الطبقة المتوسطة وهي الطبقة التي يمثلها الحزب ويحارب من أجل مصالحها والتي تنفق بنسبة 25% من مستوى الدخل العام للأسرة.