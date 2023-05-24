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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو التنسيقية: الحوار الوطني فرصة كبيرة لكل أطياف الشعب المصري

إيمان طلعت
إيمان طلعت

 

قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ هناك فرصة كبيرة جدا لكل أطياف الشعب المصري في الحوار الوطني، لأنه عبارة عن قناة تواصل بين القيادة السياسية وكل الأحزاب والتيارات المختلفة، كما أنه قناة تواصل بين القيادة السياسية وكل المواطنين حتى يتم مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمجتمع المصري حتى يتم وضع الحلول وترفع للرئيس السيسي في نهاية الحوار الوطني، حتى يتم تنفيذ هذه الآليات.

 

وأضافت "طلعت" خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ الحوار الوطني يناقش 3 محاور في كل أسبوع، وهي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث جرى مناقشة قانون المجالس النيابية وقانون الأحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية، وفي الجانب الاقتصادي تمت مناقشة الاستثمار والصناعة، وفي الجانب المجتمعي تمت مناقشة الوصاية على المال والهوية الوطنية.

 

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "كل القضايا المتعلقة بالمواطن المصري أولوية للحوار الوطني، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، لأن هناك رؤى مختلفة لكل تيار او الفئات الموجودة مثل الأحزاب والمواطنين والمجتمع المدني والقوى المدنية، وكل يبدي آراءه على حسب الموضوعات الموجودة".

أطياف الشعب التنسيقية السياسيين الجانب الإقتصادي القيادة السياسية الحوار الوطني

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