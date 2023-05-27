جلسة خاصة.. ضياء رشوان يكشف قرارا عاجلا اتخذه أمناء الحوار الوطني

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس السيسي يهتم بالحوار الوطني وجلساته، والرئيس السيسي وجه بتحويل مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب إلى النقاش بجلسات الحوار الوطني .

وقال ضياء رشوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مجلس الوزراء لديه مشروع قانون لكيان جديد وهو المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ووظيفته التنسيق بين كافة الجهات التعليمية في مصر وجهات العمل ".

وأضاف ضياء رشوان :" بالفعل تم توزيع مشروع القانون على المشاركين في جلسة التعليم بالحوار الوطني ".

وتابع ضياء رشوان :" جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل خاصة بمشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب".

وأكمل ضياء رشوان :" المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يضع استراتيجيات واضحة للتعليم في مصر ويربطها بالتدريب والعمل ويضمن عدم تواجد فجوات بين التعليم ومتطلبات سوق العمل ".



