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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. الحكومة توافق على استيراد السيارات موديلات 2024.. نصائح للحفاظ على القيمة السوقية للمركبة الجديدة و المستعملة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

أصدرت وزارتا التجارة والصناعة والمالية قرارًا باستيراد السيارات تامة الصنع "أنماط وسعات واستخدامات مختلفة"، من موديلات السيارات للعام المقبل رسمياً، والتي كان من المقرّر البدء بالعمل به منذ إبريل المنصرم بأثر رجعي.

كشفت شركة إم جي موتور الصينية عن طرازها الجديد إم جي HS PHEV الهجين موديل 2024 القابلة للشحن، المتوافر الآن في منطقة الشرق الأوسط، وتنتمي سيارة إم جي HS إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تمثل  إم جي HS مزيج مثالي بين الكفاءة والأداء.

يتنشر خلال فصل الصيف استخدام الدرجات النارية، خصوصا أنها من وسائل المواصلات سهلة التحرك والتنقل، بالإضافة الي أن أصحاب الدراجات النارية يقومون بعمل رحلات بها خطورة خصوصا أنها تكون علي الطرق السريعة والمفتوحة .

تضم السوق المصرية للسيارات الجديدة موديل 2022 الكثير من فئات السيارات المختلفة منها، السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، وذلك من اجل توفير كافية طرازات السيارات بفئاتها المختلفة أمام المواطنين المصريين لاختيار السيارة المناسبة لاحتياجاتهم .

تتنوع إصدارات السيارات بداخل السوق المصري للسيارات حسب الحاجة لاستخداماتها، وبالتالي يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات موديل 2022 بمختلف الفئات، حيث يفضل بعض المصريين اقتناء السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي، وذلك من أجل مساعدتهم في التنقل والتحرك علي الطرق الغير ممهدة.

خضعت سيارة سوزوكي جيمني اليابانية موديل 2019، التي تعمل بقوة الدفع الرباعي، وتنتمي الي فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم، لاختبارات ثبات على الطرق من خلال الموقع الإسباني المتخصص في تقديم اختبارات ثبات السيارات KM 77 .

جميع مالكي السيارات الآن يقومون بالحفاظ علي السيارات الجديدة والمستعملة في أفضل حال لأطول فترة ممكنة، وذلك من أجل استثمارها مرة أخري، أو الحفاظ علي قيمتها لجلب أعلي سعر عند الحاجة لأعاده بيعها مرة أخري أو استبدالها بأخري .

أعلنت شركة بي إم دبليو البافرية عن سيارتها الجديدة من الفئة الخامسة من BMW 5 Series G60  ، والتي تنتمي إلي فئة السيارات السيدان الفاخرة، بالإضافة أيضا إلي إصدار نسخه كهربائية جديدة منها.

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