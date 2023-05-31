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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وزنك زاد مش عارف تخس.. 6 أطعمة لا تستغني عنها تقمع الشهية

الشهية
الشهية

توجد بعض الأطعمة التي يمكن تناولها للمساعدة في تقليل الشهية والشعور بالشبع لفترة أطول. 

كشف الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية المصرية لمحاربة السمنة قائمة من الأطعمة تساعد على قمع الشهية والتى تشمل ما يلي :

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1. البروتينات: يتم هضم البروتينات ببطء، ويمكن أن تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول. وتشمل المصادر الجيدة للبروتينات اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والبيض والمكسرات والبقوليات.

2. الماء: يجب شرب كمية كافية من الماء، حيث يمكن أن يساعد في تقليل الشهية والشعور بالشبع.

3. الخضراوات: تحتوي الخضروات على الألياف والمياه، ويمكن أن تساعد في تقليل الشهية والشعور بالشبع، وتشمل الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والخس والكرفس، والخضروات الأخرى مثل الجزر والبطاطس والفاصوليا والبازلاء والذرة والكوسا.

4. الفواكه: تحتوي الفواكه على الألياف والماء والسكريات الطبيعية، ويمكن أن تساعد في تقليل الشهية والشعور بالشبع، وتشمل التفاح والبرتقال والموز والأناناس والفراولة والتوت والمشمش والمانجو.

5. الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف والكربوهيدرات المعقدة، ويمكن أن تساعد في تقليل الشهية والشعور بالشبع، وتشمل الشوفان والحنطة السوداء والأرز البني والقمح الكامل.

6. المكسرات والبذور: تحتوي المكسرات والبذور على البروتينات والألياف والدهون الصحية، ويمكن أن تساعد في تقليل الشهية والشعور بالشبع، وتشمل اللوز والجوز والبندق والفستق والكاجو والسمسم والكتان.

وأكد أخصائي التغذية أنه يجب أن يتم تناول هذه الأطعمة بشكل متوازن وضمن حدود الجرعات الموصى بها، ولا ينصح بالابتعاد عن الأطعمة تماماً، بل يجب تناولها بشكل معتدل ومتزن ضمن نظامغذائي صحي ومتوازن.

 

 وينصح صبري أيضاً بتناول وجبات صغيرة عدة مرات في اليوم بدلاً من تناول وجبات كبيرة قليلة في اليوم، كما ينصح بالحرص على تناول الأطعمة ببطء والمضغ جيداً، حتى يتمكن الجسم من إشباع الشعور بالشبع بشكل صحيح. كما يجب الحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام والاستمرار في الحفاظ على وزن صحي ونمط حياة نشط.

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