مش عيب .. أفضل طريقة للإعتذار بين الزوجين

الاعتذار بين الازواج ليس عيبا على الاطلاق ، فالعتاب من الصفات الجيدة التي يتسم بها الكثير من الناس، لانهاء الخلافات والمشاكل ، وهو يختلف من شخص لآخر، وهو الطريقة الصحيحة للقضاء علي المشاكل بين الأصدقاء والأقارب والزوجين قبل ان تتفاقم ، ولكن الكثير من الناس لا يعتبون بشكل صحيح، ولا يختارون التوقيت المناسب للعتاب ، نستعرض طرق الاعتذار الصحيحة بين الزوجين وافضل طرق العتاب وفقا لما جاء في موقع Askmen

افضل طرق الاعتذار

⁃ الاستفسار عن الخطأ الذي صدر من الشخص الذي نعاتبه وإبداء حسن الظن به، والتماس الأعذار له.

⁃ يمكن تجاوز المشكلة دون اعتذار مباشر، وذلك من خلال المزاح، وبخفة ظل، فهذا سيساعده كثيرًا في مصالحة شريكه بطريقة أسهل.

⁃ عند القيام بالعتاب عبر له عن حبك واعتزازك بعلاقتك به.

⁃ يمكن استبدال الهدية برسالة مكتوبة تحتوي على بعض الكلمات الرومانسية وعبارات التقدير والاعتذار التي يصعب قولها بشكل مباشر.

⁃ تجنب أن يكون العتاب على هيئة إظهار الطرف الآخر على أنه سيئ.

⁃ ويمكن أن تكون الهدية أيضًا على هيئة رحلة مفاجئة أو سهرة عشاء خاصة.

⁃ الاعتذار من الزوج دون شروط .. إذ يركز الاعتذار غير المشروط على المسؤولية الكاملة عما حدث ولا يركز على مسؤولية الزوج فيها، وذلك عن طريق عدم توجيه أصابع الاتهام إلى الزوج، وعدم اختلاق الأعذار لنفسك.



⁃ يجب الأخذ في الاعتبار طريقة إلقاء الكلام والأسلوب الذي نعاتب به.

⁃ يجب ان يكون الهدف من العتاب هو حل المشكلة والوصول لنقطة تفاهم بين الطرفين، لا العكس.

⁃ تحتاجين بعد الاعتذار أن تظهري للزوج أنك قد تغيرتِ، وأن تبتعدي عن أخطائك سواء أكانت مواقف أو أفعال، وعليك أن تكوني منفتحة على أي ملاحظة يقترحها الزوج بالنسبة للتغيرات التي تعد مرضية له، وأن تكوني مدركة لاحتياجاته.

⁃ من المهم أن تقدمي الاعتذار فور اكتشافك أنك فعلت شيئاً خاطئاً، ولابد ان تحتاجين لتطوير عادة الاعتذار في كل مرة تخطئين فيها