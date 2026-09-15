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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان: مصر والسعودية ركيزة الأمة العربية.. وندعو للأمن والأمان

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت، وأن الزيارة تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين مصر والسعودية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن مصر والسعودية أشقاء، وأن هناك رؤية استراتيجية وتعاونًا مشتركًا بين البلدين.

ركيزة الأمة العربية مصر وبجوارها السعودية

 

ولفت إلى أن ركيزة الأمة العربية هي مصر وبجوارها السعودية، متمنيًا أن يكون هناك استقرار وأمن في المنطقة، وأن يظلل المنطقة الأمن والأمان.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال الدقائق الماضية، بعد الزيارة الأخوية.

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