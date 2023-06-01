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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب العاصفة والأحوال الجوية.. تأجيل امتحان كلية التجارة بجامعة السادات لمدة ساعة

امتحانات كلية التجارة
امتحانات كلية التجارة جامعة السادات

أعلنت كلية التجارة جامعة السادات، عن تأجيل امتحان الفرقة الثالثة بالكلية لمدة  ساعة في امتحانات نهاية العام الدراسي.

جاء ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية حيث إن الموعد المقرر للامتحان الساعة الواحدة والنصف وتم تأجيله إلى الساعة الثانية والنصف.

يأتي ذلك بسبب التقلبات الجوية والارتفاع الشديد في درجات الحرارة مع وجود عاصفة ترابية.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وكذلك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ارتفاع درجات الحرارة التقلبات الجوية المنوفية جامعة السادات سوء الأحوال الجوية

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