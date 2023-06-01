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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقدم مساعدة لشاب ليس لديه مصدر دخل ثابت

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية


التقى اليوم  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بأحد الحالات الإنسانية مواطن بناحية ميت خاقان بشبين الكوم متزوج ويعول أولاد فى مراحل تعليمية مختلفة وليس لديه مصدر دخل ثابت، وعلى الفور وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية للمواطن مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة ومساعدته علي تحمل أعباء المعيشة .

جاء ذلك عقب لقائه به خلال جولته الميدانية أمس بحى شرق شبين الكوم لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق والمحاور المرورية الهامة .وقد أعرب المواطن عن سعادته بلقاء المحافظ وحرصه على تقديم يد العون والمساعدة له .

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يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل الدائم والمباشر مع كافة المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ومساعدة الأسر الأكثر استحقاقا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

محافظ المنوفية يلتقي شاب في المنوفية 
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعمال الرصف والتطوير الدعم والرعاية ميت خاقان شبين الكوم المنوفية

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